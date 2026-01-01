Илья Ковальчук

Дата рождения
15 апреля 1983 г.
Достижения
Олимпийский чемпион 2018 г.
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Как начинался русский ютуб 15 лет назад: первое видео – клип на 300 просмотров, нарезки приколов и голы, Гоблин и Оксимирон
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#ютуб и тв
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Штаб сборной России по хоккею на Олимпиаду-2022. Генменеджер Ковальчук, советник-президент и бывший тренер с фантомной ролью
#Россия (х)
«Авангард» впервые стал чемпионом КХЛ. Сумасшедший сезон с приходом Ковальчука, потерей капитана, лакросс-голом Шумакова и рекордом Буше
#Авангард
Как Ковальчук вернулся в КХЛ и сразу взял чемпионство: постоянно набирал очки, удалялся за удар в колено, однажды его клюшку стащил чужой игрок
#Илья Ковальчук
Нелепости с вратарями, травма лидера, месть бывшего тренера – так из Кубка Стэнли вылетела самая русская команда
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#Вашингтон
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Ковальчук в «Монреале»: как играет, что по контракту, почему именно здесь
#Илья Ковальчук
7 мощных историй, которые мы упустили в праздники
#Хоккей
Почему Ковальчук провалился в «Лос-Анджелесе»
#Илья Ковальчук
Мы снова видели лучшего Ковальчука: пробил по шайбе в воздухе, повторил статистику годовой давности
#Илья Ковальчук
Месси – это Брэд Питт, а Гвардиола – Лев Толстой. Побаловались в приложении Gradient
#мир
Не удивляйтесь вылету сборной России. Финляндия – очень неудобный соперник
#ЧМ-2019 (хоккей)
Давайте правильно воспринимать победы России на хоккейном ЧМ
#ЧМ-2019 (хоккей)
Ковальчук – капитан сборной России, хотя провалил сезон
#Илья Ковальчук