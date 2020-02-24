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Илья Ковальчук
Вашингтон
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#НХЛ #Хоккей #Вашингтон #Илья Ковальчук

Ковальчук будет играть с Овечкиным за «Вашингтон»

24 февраля, 10:14

Нападающий «Монреаля» Илья Ковальчук стал игроком «Вашингтона». «Монреаль» получил выбор в третьем раунде драфта и еще удержал половину зарплаты хоккеиста.

Агент Ковальчука Джей Пи Бэрри рассказал, что выбор был между «Вашингтоном» и «Бостоном». «Кэпиталс» – топовая команда с невероятной химией. И у них действительно есть большой шанс выиграть Кубок Стэнли. Илья очень рад, что все так сложилось», – добавил агент.

Вице-президент и генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан объяснил переход Ковальчука: «Илья талантливый атакующий игрок. Мы полагаем, что он добавит нам глубины и маневренности в атаке. Он мастеровитый форвард, способный играть в пас и помогать нашей атаке».

В «Вашингтоне» Ковальчук воссоединится с Александром Овечкиным.

«Вашингтон» в феврале сыграл 11 матчей и проиграл семь из них. Следующая игра – дома с «Виннипегом» 26 февраля.

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