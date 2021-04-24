Игрок ЦСКА сравнял счет за секунду до сирены. Но это не помогло: клуб проиграл в овертайме в большинстве 🚀

Четвертый матч финала Кубка Гагарина между ЦСКА и «Авангардом» (на момент его начала счет в серии 2:1 в пользу первых) – шоу. Смотрите:

💬 Тренер ЦСКА Игорь Никитин без конца орал на арбитра.

⛔️ У «Авангарда» было удалений на 2 минуты. Зато хоккеисты ЦСКА отправлялись на скамейку штрафников чаще. Блажиевский, Рыков, Дальбек, Попов и Окулов получили по 2 минуты. Слепышев – 4. А Андрей Локтионов и Максим Шалунов – по 25.

🚀 После первого периода ЦСКА вел со счетом 2:0. Во втором периоде «Авангард» отыграл одну шайбу, за 15 минут третьего забросил еще две.

⏳ «Авангард» был очень (очень-очень-очень) близок к победе. Но за секунду до конца основного времени к атаке ЦСКА подключился Мэт Робинсон. И забил. Посмотрите на этот гол. Это был третий гол Робинсона в этом плей-офф