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Тренер «Авангарда» работал на стекольной фабрике – и взял трофеи во всех главных лигах мира
#Боб Хартли
«Авангард» – уникальный чемпион с двумя городами. Команды нет в родном Омске – но там фанаты танцуют ночью и переименуют улицу
#Авангард
Игрок ЦСКА сравнял счет за секунду до сирены. Но это не помогло: клуб проиграл в овертайме в большинстве 🚀
#Мэт Робинсон
Пацан из «Ак Барса» в 19 лет сыграл лучший матч в жизни. Тремя пасами почти вытащил клуб в финал КХЛ
#Илья Сафонов
Двойной сейв защитника «Ак Барса». Выбил шайбу на клюшку соперника, а потом подставился под его бросок
#Альберт Яруллин
Подколзин в 19 лет вытащил два решающих матча СКА. Дальше – трансфер в НХЛ
#Василий Подколзин
Капитан «Авангарда» лежит в реанимации. Диагноз неизвестен, врачи перевозили его 11 часов, возможна трансплантация печени
#Алексей Емелин
Как переехать в США в детстве, быть в христианской школе, проходить собеседование в НХЛ на 240 вопросов. Монолог новой звезды нашего хоккея
#Егор Афанасьев
Рекордсмен «Авангарда» забросил шайбу с отрицательного угла. Просто кинул ее в щитки вратаря
#Рид Буше
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СКА впервые обыграл «Спартак». Но хоккей в этом матче – не главное
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Первые матчи плей-офф КХЛ: поражение СКА и жесткость «Ак Барса»
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