Плей-офф КХЛ

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Тренер «Авангарда» работал на стекольной фабрике – и взял трофеи во всех главных лигах мира
#Боб Хартли
«Авангард» – уникальный чемпион с двумя городами. Команды нет в родном Омске – но там фанаты танцуют ночью и переименуют улицу
#Авангард
Игрок ЦСКА сравнял счет за секунду до сирены. Но это не помогло: клуб проиграл в овертайме в большинстве 🚀
#Мэт Робинсон
Пацан из «Ак Барса» в 19 лет сыграл лучший матч в жизни. Тремя пасами почти вытащил клуб в финал КХЛ
#Илья Сафонов
Двойной сейв защитника «Ак Барса». Выбил шайбу на клюшку соперника, а потом подставился под его бросок
#Альберт Яруллин
Подколзин в 19 лет вытащил два решающих матча СКА. Дальше – трансфер в НХЛ
#Василий Подколзин
Капитан «Авангарда» лежит в реанимации. Диагноз неизвестен, врачи перевозили его 11 часов, возможна трансплантация печени
#Алексей Емелин
Как переехать в США в детстве, быть в христианской школе, проходить собеседование в НХЛ на 240 вопросов. Монолог новой звезды нашего хоккея
#Егор Афанасьев
Рекордсмен «Авангарда» забросил шайбу с отрицательного угла. Просто кинул ее в щитки вратаря
#Рид Буше
🔥 Какая горячая серия в КХЛ «Авангард» – «Автомобилист»: суперкамбэк, обморок судьи, жест с горлом и очень резкие цитаты
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#Плей-офф КХЛ
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Судья потерял сознание во время игры КХЛ и покинул площадку на носилках
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#Плей-офф КХЛ
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Золотой сезон ЦСКА – в 20 главных фактах
#ЦСКА (х)
Сенсационный юниор КХЛ: самый молодой капитан в истории лиги и забил первую шайбу в плей-офф вратарю на 22 года старше
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#Никита Гуслистов
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СКА впервые обыграл «Спартак». Но хоккей в этом матче – не главное
#Плей-офф КХЛ
Первые матчи плей-офф КХЛ: поражение СКА и жесткость «Ак Барса»
#Плей-офф КХЛ