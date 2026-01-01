Плей-офф КХЛ

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Хоккей
КХЛ завершила регулярный чемпионат. Плей-офф стартует 1 марта
#КХЛ
Хоккей
«Авангард» победил ЦСКА и выиграл финал Кубка Гагарина
#Плей-офф КХЛ
Хоккей
«Авангард» победил ЦСКА и повел 3-2 в финале Кубка Гагарина
#Плей-офф КХЛ
Хоккей
«Авангард» победил ЦСКА в четвертом матче (4:3). Счет в серии – 2:2
#Плей-офф КХЛ
Хоккей
«Авангард» обыграл ЦСКА в первом матче финала Кубка Гагарина
#Авангард
Хоккей
Расписание финала Кубка Гагарина КХЛ, где сыграют ЦСКА и «Авангард»
#Кубок Гагарина
Хоккей
Где смотреть матчи ЦСКА и «Авангарда» в финале Кубка Гагарина КХЛ
#Кубок Гагарина
Хоккей
«Авангард» выиграл у «Ак Барса» и вышел в финал Кубка Гагарина КХЛ
#Кубок Гагарина
Хоккей
ЦСКА победил СКА и вышел в финал Кубка Гагарина. Счет в серии – 4-2
#Плей-офф КХЛ
Хоккей
КХЛ опровергла новость о 30 протестах «Авангарда» на судейство в серии с «Ак Барсом». Лига получила пять запросов
#Авангард
Хоккей
«Авангард» обыграл «Ак Барс» в пятом матче финала Востока
#Плей-офф КХЛ
Хоккей
«Ак Барс» выиграл у «Авангарда» в четвертом матче. Счет в серии – 2-2
#Плей-офф КХЛ
Хоккей
Емелин выписан из реанимации – клуб подтвердил
#Алексей Емелин
Хоккей
Буше переврал результативную серию в КХЛ на 17 играх. Это повторение рекорда Радулова
#Рид Буше
Хоккей
«Ак Барс» обыграл «Авангард» после двух поражений в плей-офф подряд. Теперь счет в серии – 2:1
#Плей-офф КХЛ
Хоккей
ЦСКА забил СКА пять шайб и выиграл третий мяч в серии подряд. До выхода в финал плей-офф ему осталась одна победа
#Плей-офф КХЛ
Хоккей
СКА впервые забил Юханссону в плей-офф КХЛ. С 2018 года у него 125 сэйвов подряд против СКА
#Ларс Юханссон
Хоккей
«Авангард» подтвердил госпитализацию своего капитана после первой игры с «Ак Барсом». Но не назвал диагноз
#Авангард
Хоккей
«Ак Барс» впервые проиграл в этом сезоне плей-офф КХЛ
#Ак Барс
Хоккей
ЦСКА выиграл седьмой матч у «Локомотива» и вышел в полуфинал Кубка Гагарина на СКА
#Плей-офф КХЛ
Хоккей
«Авангард» вышел в финал Восточной конференции. В полуфинале Кубка Гагарина он сыграет с «Ак Барсом»
#Авангард
Хоккей
СКА вышел в полуфинал Кубка Гагарина, выбив «Динамо»
#СКА (х)
Хоккей
«Авангард» победил «Металлург» и повел в серии 3-2. Буше обновил клубный рекорд
#Авангард
Хоккей
«Металлург» разгромил «Авангард» 7:1 и сравнял счет в серии.  17-летний Юров забросил дебютную шайбу в плей-офф КХЛ
#Плей-офф КХЛ
Хоккей
«Локомотив» выиграл у ЦСКА в плей-офф КХЛ и сравнял счет в серии – 2-2
#Плей-офф КХЛ
Хоккей
«Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев» в плей-офф и вышел в финал Восточной конференции
#Плей-офф КХЛ
Хоккей
Квартальнов из «Ак Барса» стал третьим тренером в истории КХЛ со 100 матчами в плей-офф
#Дмитрий Квартальнов
Хоккей
Все пары 1/4 финала Кубка Гагарина
#Плей-офф КХЛ
Хоккей
«Металлург» обыграл «Барыс» и стал последним участником 1/4 финала Кубка Гагарина
#Плей-офф КХЛ
Хоккей
«Салават Юлаев» обыграл «Трактор» благодаря голу за 19 секунд до конца. Сыграет с «Ак Барсом» в 1/4
#Плей-офф КХЛ
Хоккей
«Авангард», СКА и московское «Динамо» вышли в следующий этап плей-офф КХЛ
#Плей-офф КХЛ
Хоккей
«Ак Барс», «Локомотив» и ЦСКА стали первыми четвертьфиналистами Кубка Гагарина. Они выиграли все матчи своих серий
#Плей-офф КХЛ
Хоккей
КХЛ нашла нарушения в материале «Автомобилиста» о матче плей-офф. В нем клуб называл судейство «беспределом»
#Автомобилист
Хоккей
Минское «Динамо» обыграло СКА в четвертом матче серии плей-офф и сохранило шансы на выход в следующий раунд
#Плей-офф КХЛ
Хоккей
СКА – первый клуб, победивший 100 раз в плей-офф КХЛ. У «Ак Барса» на одну победу меньше
#СКА
Хоккей
Во время матча «Авангард» – «Автомобилист» судья потерял сознание. Его увезла скорая
#Плей-офф КХЛ
Хоккей
СКА и минское «Динамо» забили 10 голов на двоих. В первом периоде был тот же счет, что в первом матче – 4:2
#Плей-офф КХЛ
Хоккей
«Барыс» сравнял счет в серии с «Металлургом», забив в овертайме. В прошлом матче было 11 шайб, в этом – всего три
#Плей-офф КХЛ
Хоккей
В первых матчах плей-офф КХЛ состоялась только одна гостевая победа – ее добился «Трактор»
#КХЛ
Хоккей
«Барыс» проиграл «Металлургу» в первом матче Кубка Гагарина. Команды забили 11 шайб
#Плей-офф КХЛ
Хоккей
ЦСКА сыграет со «Спартаком» в плей-офф Кубка Гагарина
#Плей-офф КХЛ
Хоккей
«Спартак» стал последним участником плей-офф КХЛ. «Витязь» лишился шансов на выход
#Плей-офф КХЛ
Хоккей
«Сочи» во второй раз подряд не попал в плей-офф КХЛ
#ХК Сочи
Хоккей
КХЛ завершила сезон. Изначально был твит, что без определения обладателя Кубка Гагарина, но его стерли
#КХЛ
Хоккей
«Ак Барс» попросил КХЛ завершить сезон
#Ак Барс
Хоккей
Плей-офф КХЛ приостановлен на неделю – для согласования с государственными органами
#Плей-офф КХЛ
Хоккей
ЦСКА обыграл «Авангард», счет в серии – 2-0. В истории финалов такое еще не отыгрывали
#Плей-офф КХЛ
Хоккей
СКА выиграл у «Спартака» в овертайме, счет в серии стал 2-2
#СКА (х)