«Ак Барс» выиграл у «Авангарда» в четвертом матче. Счет в серии – 2-2

В финале Восточной конференции «Ак Барс» снова победил «Авангард» на выезде. И с тем же счетом, что и два дня назад – 2:1.

В первом периоде счет открыл Глухов.

В третьем – команды обменялись голами. Галиев удвоил счет, Найт за восемь секунд до конца реализовал большинство.

Голкипер «Ак Барса» Тимур Билялов отразил 31 из 32 бросков.

Команды пока выигрывают гостевые матчи. Сначала «Авангард» – 3:1 и 2:0, теперь – «Ак Барс» – дважды по 2:1.

Пятый матч состоится 11 апреля, шестой – 13-го.

В финале Запада ЦСКА пока ведет в серии со СКА 3-1.