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#Плей-офф КХЛ #Авангард #Ак Барс #Хоккей

«Ак Барс» выиграл у «Авангарда» в четвертом матче. Счет в серии – 2-2

09 апреля, 23:29

В финале Восточной конференции «Ак Барс» снова победил «Авангард» на выезде. И с тем же счетом, что и два дня назад – 2:1.

  • В первом периоде счет открыл Глухов.
  • В третьем – команды обменялись голами. Галиев удвоил счет, Найт за восемь секунд до конца реализовал большинство.
  • Голкипер «Ак Барса» Тимур Билялов отразил 31 из 32 бросков.

Команды пока выигрывают гостевые матчи. Сначала «Авангард» – 3:1 и 2:0, теперь – «Ак Барс» – дважды по 2:1.

Пятый матч состоится 11 апреля, шестой – 13-го. 

В финале Запада ЦСКА пока ведет в серии со СКА 3-1.

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