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«Ак Барс» выиграл у «Авангарда» в четвертом матче. Счет в серии – 2-2
09 апреля, 23:29
В финале Восточной конференции «Ак Барс» снова победил «Авангард» на выезде. И с тем же счетом, что и два дня назад – 2:1.
- В первом периоде счет открыл Глухов.
- В третьем – команды обменялись голами. Галиев удвоил счет, Найт за восемь секунд до конца реализовал большинство.
- Голкипер «Ак Барса» Тимур Билялов отразил 31 из 32 бросков.
Команды пока выигрывают гостевые матчи. Сначала «Авангард» – 3:1 и 2:0, теперь – «Ак Барс» – дважды по 2:1.
Пятый матч состоится 11 апреля, шестой – 13-го.
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