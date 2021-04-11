«Авангард» обыграл «Ак Барс» в пятом матче финала Востока

До пятого матча финала Восточной конференции КХЛ счет в серии между «Авангардом» и «Ак Барсом» был 2:2. Пятый матч – «Авангард» побеждает в овертайме (3:2).

Одну из шайб «Авангарда» забил Илья Ковальчук. У него первый гол за 12 матчей.

Слова Боба Хартли: «Я не увидел радикальных изменений у «Ак Барса». Нужно учитывать, что у них 30 игроков в активе, соответственно, много вариантов для изменения состава на игру. В то же время, мы увидели большое количество блокированных бросков. По сути, идет настоящее противостояние по блокированию бросков.Но это плей-офф, здесь приходится жертвовать своим телом, ведь каждый бросок может стать голом».

Слова Дмитрия Квартальнова: «Жаль, что недотерпели. Так случается в спорте. Неправильно сыграли, получили гол. Готовимся дальше, пока ничего не потеряно. Не получаются домашние игры».

Шестой матч серии состоится 13 апреля.