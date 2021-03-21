Квартальнов из «Ак Барса» стал третьим тренером в истории КХЛ со 100 матчами в плей-офф

Третий матч серии «Ак Барса» и «Салавата Юлаева» стал 100-м в плей-офф КХЛ для главного тренера казанцев Дмитрия Квартальнова. Как главный тренер, он выходил в решающие раунды Кубка Гагарина вместе с «Северсталью», «Сибирью», ЦСКА, «Локомотивом» и «Ак Барсом».

Он стал третьим тренером в истории лиги с 100 матчами в плей-офф. Топ-3 по этому показателю:

1. Олег Знарок (120).

2. Зинэтула Билялетдинов (117).

3. Дмитрий Квартальнов (100).