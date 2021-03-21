Дмитрий Квартальнов
Плей-офф КХЛ
Ак Барс
Квартальнов из «Ак Барса» стал третьим тренером в истории КХЛ со 100 матчами в плей-офф
вчера, 16:37
Третий матч серии «Ак Барса» и «Салавата Юлаева» стал 100-м в плей-офф КХЛ для главного тренера казанцев Дмитрия Квартальнова. Как главный тренер, он выходил в решающие раунды Кубка Гагарина вместе с «Северсталью», «Сибирью», ЦСКА, «Локомотивом» и «Ак Барсом».
Он стал третьим тренером в истории лиги с 100 матчами в плей-офф. Топ-3 по этому показателю:
1. Олег Знарок (120).
2. Зинэтула Билялетдинов (117).
3. Дмитрий Квартальнов (100).
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