Дмитрий Квартальнов
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#Дмитрий Квартальнов #Плей-офф КХЛ #Ак Барс

Квартальнов из «Ак Барса» стал третьим тренером в истории КХЛ со 100 матчами в плей-офф

вчера, 16:37

Третий матч серии «Ак Барса» и «Салавата Юлаева» стал 100-м в плей-офф КХЛ для главного тренера казанцев Дмитрия Квартальнова. Как главный тренер, он выходил в решающие раунды Кубка Гагарина вместе с «Северсталью», «Сибирью», ЦСКА, «Локомотивом» и «Ак Барсом».

Он стал третьим тренером в истории лиги с 100 матчами в плей-офф. Топ-3 по этому показателю:

1. Олег Знарок (120).

2. Зинэтула Билялетдинов (117).

3. Дмитрий Квартальнов (100).

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Источник:
пресс-служба КХЛ
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