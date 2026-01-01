Дмитрий Квартальнов

Лента
Новости
Последние новости
Хоккей
Квартальнов из «Ак Барса» стал третьим тренером в истории КХЛ со 100 матчами в плей-офф
#Дмитрий Квартальнов
Хоккей
Квартальнов стал тренером «Ак Барса»
#Дмитрий Квартальнов
Все новости