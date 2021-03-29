ЦСКА выиграл седьмой матч у «Локомотива» и вышел в полуфинал Кубка Гагарина на СКА

ЦСКА и «Локомотив» в плей-офф КХЛ сыграли шесть матчей, счет в серии был 3-3.

В решающей седьмой игре за выход в полуфинал Кубка Гагарина 2:0 победил ЦСКА.

В первом периоде отличились Робинсон и Шалунов – с тех пор больше никто не забивал.

Робинсон реализовал большинство – это было единственное удаление у «Локо». Два своих большинства «Локомотив» не реализовал.

ЦСКА встретится со СКА в финале Западной конференции. Финал Востока разыграют «Ак Барс» и «Авангард» – их матчи состоятся 3, 5, 7 и 9 апреля.