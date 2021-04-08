Буше переврал результативную серию в КХЛ на 17 играх. Это повторение рекорда Радулова

«Авангард» проиграл «Ак Барсу» в плей-офф КХЛ – 1:2. Нападающий «Авангарда» Рид Буше провел на льду 23 минуты и 5 секунд, но не набрал очков.

Для него это была первая игра из последних 18, в которой он не отдал ассист или не забил. До этого он набрал 21 очко (11 голов и десять ассистов) в 17 играх подряд.

Такого же результата достигал Александр Радулов: 17 результативных игр подряд в сезонах-2010/11 и 2011/12.

Буше 27 лет, он гражданин США. «Авангард» – его первый клуб в КХЛ. До этого он играл в «Ванкувере» и других североамериканских командах. В дебютном сезоне КХЛ провел 51 игру, забил 24 гола и отдал 24 ассиста.

«Авангард» ведет в серии с «Ак Барсом» – 2:1. Четвертый матч пройдет 9 апреля.



