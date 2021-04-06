Ларс Юханссон
Плей-офф КХЛ
Хоккей
ЦСКА (х)
СКА (х)
Поделиться:
Комментарии:
0
#Ларс Юханссон #Плей-офф КХЛ #СКА (х) #ЦСКА (х) #Хоккей

СКА впервые забил Юханссону в плей-офф КХЛ. С 2018 года у него 125 сэйвов подряд против СКА

06 апреля, 20:33
  • СКА принимает ЦСКА в матче плей-офф КХЛ (1:3, второй период). В воротах ЦСКА вышел Ларс Юханссон, который до этого матча никогда не пропускал от СКА в плей-офф.
  • Он провел со СКА семь игр с 2018 года и сделал в них 125 сэйвов. Всего за это время он провел на льду больше 292 минут.
  • Это третий матч команд в текущей серии. ЦСКА ведет 2:0. Победитель пары выйдет в финал плей-офф.


 

 

Источник:
инстаграм КХЛ
Еще по теме
Игрок из КХЛ постоянно забивает дальними бросками. Из своей зоны и от ворот 💣
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Ларс Юханссон
#Плей-офф КХЛ
#СКА (х)
#ЦСКА (х)
#Хоккей