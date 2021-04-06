Ларс Юханссон
Плей-офф КХЛ
Хоккей
ЦСКА (х)
СКА (х)
СКА впервые забил Юханссону в плей-офф КХЛ. С 2018 года у него 125 сэйвов подряд против СКА
06 апреля, 20:33
- СКА принимает ЦСКА в матче плей-офф КХЛ (1:3, второй период). В воротах ЦСКА вышел Ларс Юханссон, который до этого матча никогда не пропускал от СКА в плей-офф.
- Он провел со СКА семь игр с 2018 года и сделал в них 125 сэйвов. Всего за это время он провел на льду больше 292 минут.
- Это третий матч команд в текущей серии. ЦСКА ведет 2:0. Победитель пары выйдет в финал плей-офф.
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