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ЦСКА (х)
ЦСКА обыграл «Авангард», счет в серии – 2-0. В истории финалов такое еще не отыгрывали
15 апреля 2019, 22:03
Во втором матче финальной серии хоккейного Кубка Гагарина ЦСКА снова выиграл у «Авангарда». Причем до 53-й минуты счет вообще не был открыт, но в последние семь минут точные удары Окулова, Григоренко и Андронова принесли армейцам победу 3:0.
В первой игре также выиграл ЦСКА – 5:2. Таким образом, ЦСКА ведет у «Авангарда» 2-0 в серии.
Интересно, что в 9 из 10 прошлых финальных серий обладателем Кубка Гагарина становился клуб, выигравший второй по счету матч. Есть и более красноречивая статистика – еще никто в истории этого турнира не отыгрывался, уступая в серии 0-2. Пока все указывает на то, что чемпионом станет ЦСКА.
Следующие два матча пройдут в Омске – «Авангард» примет ЦСКА 17 и 19 апреля.
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