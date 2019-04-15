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#Плей-офф КХЛ #Авангард #ЦСКА (х)

ЦСКА обыграл «Авангард», счет в серии – 2-0. В истории финалов такое еще не отыгрывали

15 апреля 2019, 22:03

Во втором матче финальной серии хоккейного Кубка Гагарина ЦСКА снова выиграл у «Авангарда». Причем до 53-й минуты счет вообще не был открыт, но в последние семь минут точные удары Окулова, Григоренко и Андронова принесли армейцам победу 3:0. 

В первой игре также выиграл ЦСКА – 5:2. Таким образом, ЦСКА ведет у «Авангарда» 2-0 в серии. 

Интересно, что в 9 из 10 прошлых финальных серий обладателем Кубка Гагарина становился клуб, выигравший второй по счету матч. Есть и более красноречивая статистика – еще никто в истории этого турнира не отыгрывался, уступая в серии 0-2. Пока все указывает на то, что чемпионом станет ЦСКА.

Следующие два матча пройдут в Омске – «Авангард» примет ЦСКА 17 и 19 апреля.

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