Плей-офф КХЛ
Хоккей
Ак Барс
ЦСКА (х)
Локомотив (х)
«Ак Барс», «Локомотив» и ЦСКА стали первыми четвертьфиналистами Кубка Гагарина. Они выиграли все матчи своих серий
вчера, 21:53
- «Ак Барс» обыграл «Торпедо» – 3:1.
- «Локомотив» выиграл у «Йокерита» – 4:1.
- ЦСКА победил «Спартак» – 3:1.
Все трое победили в четвертых матчах своих серий подряд и вышли в 1/4 финала Кубка Гагарина. Это первые клубы нынешнего розыгрыша плей-офф КХЛ, которые прошли в следующий раунд. Ни одна из команд еще не знает своего соперника, они определятся после окончания остальных серий.
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