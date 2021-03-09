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«Ак Барс», «Локомотив» и ЦСКА стали первыми четвертьфиналистами Кубка Гагарина. Они выиграли все матчи своих серий

вчера, 21:53

Все трое победили в четвертых матчах своих серий подряд и вышли в 1/4 финала Кубка Гагарина. Это первые клубы нынешнего розыгрыша плей-офф КХЛ, которые прошли в следующий раунд. Ни одна из команд еще не знает своего соперника, они определятся после окончания остальных серий.

сайт КХЛ

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