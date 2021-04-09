Алексей Емелин
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#Алексей Емелин #Плей-офф КХЛ #Авангард #Хоккей

Емелин выписан из реанимации – клуб подтвердил

09 апреля, 18:22

Авангард» сообщил подробности о состоянии здоровья своего игрока Алексея Емелина:

«Состояние капитана «Авангарда» Алексея Емелина улучшилось. Сегодня он был выписан из отделения реанимации НИИ им. Склифосовского и переведен в профильное отделение в другой клинике».

  • Емелину стало плохо после первого матча серии плей-офф КХЛ против «Ак Барса».
  • Он обратился в больницу на следующий день после игры и был госпитализирован в Казани.
  • МВД по Татарстану подтвердило, что в организме Емелина были обнаружены наркотические вещества.
  • «Авангард» сделал запрос с просьбой сообщить, на каком основании была распространена информация о наркотических веществах.
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