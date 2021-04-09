Емелин выписан из реанимации – клуб подтвердил

Авангард» сообщил подробности о состоянии здоровья своего игрока Алексея Емелина:

«Состояние капитана «Авангарда» Алексея Емелина улучшилось. Сегодня он был выписан из отделения реанимации НИИ им. Склифосовского и переведен в профильное отделение в другой клинике».