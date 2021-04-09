Алексей Емелин
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Авангард
Емелин выписан из реанимации – клуб подтвердил
09 апреля, 18:22
Авангард» сообщил подробности о состоянии здоровья своего игрока Алексея Емелина:
«Состояние капитана «Авангарда» Алексея Емелина улучшилось. Сегодня он был выписан из отделения реанимации НИИ им. Склифосовского и переведен в профильное отделение в другой клинике».
- Емелину стало плохо после первого матча серии плей-офф КХЛ против «Ак Барса».
- Он обратился в больницу на следующий день после игры и был госпитализирован в Казани.
- МВД по Татарстану подтвердило, что в организме Емелина были обнаружены наркотические вещества.
- «Авангард» сделал запрос с просьбой сообщить, на каком основании была распространена информация о наркотических веществах.
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