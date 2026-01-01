Алексей Емелин

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Генменеджер «Авангарда» сказал, что в крови Емелина нет запрещенных препаратов
#Алексей Емелин
Хоккей
Емелин выписан из реанимации – клуб подтвердил
#Алексей Емелин
Хоккей
МВД проверит госпитализированного игрока «Авангарда» из-за следов наркотиков в крови. В клубе об анализах не знают
#Алексей Емелин
Хоккей
«Авангард» подтвердил госпитализацию своего капитана после первой игры с «Ак Барсом». Но не назвал диагноз
#Авангард
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«Авангард» впервые стал чемпионом КХЛ. Сумасшедший сезон с приходом Ковальчука, потерей капитана, лакросс-голом Шумакова и рекордом Буше
#Авангард
Капитан «Авангарда» лежит в реанимации. Диагноз неизвестен, врачи перевозили его 11 часов, возможна трансплантация печени
#Алексей Емелин
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