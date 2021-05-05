Генменеджер «Авангарда» сказал, что в крови Емелина нет запрещенных препаратов

7 апреля капитан «Авангарда» Алексей Емелин попал в реанимацию. Ему стало плохо после первого матча серии плей-офф КХЛ против «Ак Барса». МВД по Татарстану сообщило, что в организме Емелина были обнаружены наркотические вещества.

Клуб сделал запрос по этому поводу. А 9 апреля подтвердил, что Емелин выписан из больницы.

Сейчас генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков рассказал в интервью «Спорт-Экспрессу» о самочувствии Емелина:

1. «Алексей сейчас уже идет на поправку. Пережил очень неприятные моменты с помощью своей супруги, нас и веры в будущее. Он эту ситуацию уже преодолел.

Все его мысли о том, что уже через неделю он начнет готовиться к следующему сезону. Мы уверены, что он будет капитаном нашей команды».

2. «Авангард» сразу же предпринял множество шагов для выяснения того, что же все-таки произошло. Но есть некоторые моменты, которые мы не вправе разглашать».

3. «Никаких запрещенных препаратов не было. Это однозначно».