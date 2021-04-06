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Алексей Емелин
Ак Барс
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#Авангард #Алексей Емелин #Ак Барс #Плей-офф КХЛ #Хоккей

«Авангард» подтвердил госпитализацию своего капитана после первой игры с «Ак Барсом». Но не назвал диагноз

06 апреля, 15:21
  • В плей-офф КХЛ проходит серия финала Восточной конференции между «Ак Барсом» и «Авангардом». Капитан «Авангарда» Алексей Емелин сыграл в первом матче, но пропустил второй.
  • Официальной информации до сегодняшнего дня практически не было. СМИ писали, что он попал в больницу в тяжелом состоянии. Клуб только подтверждал травму.

Теперь гендиректор «Авангарда» рассказал о госпитализации. Емелин попал в больницу после первого матча с «Ак Барсом» и остается под наблюдением врачей. Его перевезут в Москву на лечение, но в клубе пока не знают, какой у него диагноз.

Пресс-служба «Авангарда» рассказывала только, что у Емелина «травма нижней части тела». «Бизнес Online» писал о «токсическом шоке печени», который возникает  из-за из-за аллергической реакции на препараты.

«Пациент может по-разному среагировать: один перенесет [препарат] хорошо, у другого будет сильнейшая токсическая реакция в виде токсикодермии. В таком случае возможно поражение слизистых и внутренних органов», – сказала в разговоре с «Чемпионатом» врач Ольга Васякина.

Емелин провел 12 игр в плей-офф и 59 в регулярном сезоне КХЛ. Всего он забил семь шайб и отдал 17 ассистов.

 

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Источник:
сайт «Авангарда»
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