«Авангард» подтвердил госпитализацию своего капитана после первой игры с «Ак Барсом». Но не назвал диагноз

В плей-офф КХЛ проходит серия финала Восточной конференции между «Ак Барсом» и «Авангардом». Капитан «Авангарда» Алексей Емелин сыграл в первом матче, но пропустил второй.

Официальной информации до сегодняшнего дня практически не было. СМИ писали, что он попал в больницу в тяжелом состоянии. Клуб только подтверждал травму.

Теперь гендиректор «Авангарда» рассказал о госпитализации. Емелин попал в больницу после первого матча с «Ак Барсом» и остается под наблюдением врачей. Его перевезут в Москву на лечение, но в клубе пока не знают, какой у него диагноз.

Пресс-служба «Авангарда» рассказывала только, что у Емелина «травма нижней части тела». «Бизнес Online» писал о «токсическом шоке печени», который возникает из-за из-за аллергической реакции на препараты.

«Пациент может по-разному среагировать: один перенесет [препарат] хорошо, у другого будет сильнейшая токсическая реакция в виде токсикодермии. В таком случае возможно поражение слизистых и внутренних органов», – сказала в разговоре с «Чемпионатом» врач Ольга Васякина.

Емелин провел 12 игр в плей-офф и 59 в регулярном сезоне КХЛ. Всего он забил семь шайб и отдал 17 ассистов.