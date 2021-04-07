МВД проверит госпитализированного игрока «Авангарда» из-за следов наркотиков в крови. В клубе об анализах не знают

«Авангард» выпустил второе заявление о ситуации с капитаном Алексеем Емелиным. Его госпитализировали 4 апреля и с тех пор вокруг этого появились много слухов. Главное из заявления:

Емелина доставили из Казани в Москву в НИИ им. Склифосовского. Диагноза по-прежнему нет, клуб ждет официального заявления от врачей.

Емелин в стабильном состоянии. Его обследование продолжается.

У «Авангарда» нет данных, подтверждающих наличие наркотических веществ в организме Емелина.

Новости о трансплантации печени – ложные. «Считаем данную информацию провокацией, направленной на дестабилизацию обстановки в команде перед важнейшей игрой».

Заявление «Авангарда» появилось вскоре после сообщения МВД о проверке Емелина. «Бизнес Online» написал, что в его крови якобы нашли следы опиатов и каннабиноидов. А в МВД изданию рассказали, что начали проверку.

От «Авангарда» по-прежнему нет объяснений, почему Емелина госпитализировали. Но в разных СМИ появляется информация о проблемах с печенью.

Емелину стало плохо после первого матча серии плей-офф КХЛ против «Ак Барса». Он обратился в больницу на следующий день после игры, и его госпитализировали в Казани. «Авангард» после этого провел еще один матч серии и ведет в ней 2:0.