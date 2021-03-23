Плей-офф КХЛ
Хоккей
Ак Барс
Салават Юлаев
Поделиться:
Комментарии:
0
#Плей-офф КХЛ #Хоккей #Ак Барс #Салават Юлаев

«Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев» в плей-офф и вышел в финал Восточной конференции

вчера, 19:33
  • «Ак Барс» выбил «Салават Юлаев» из плей-офф КХЛ, победив в четвертом матче серии подряд. Последняя игра закончилась со счетом 3:2.
  • «Ак Барс» вел 3:0 к концовке матча, но за 4:29 до конца пропустил сначала один гол, а еще через минуту – второй. 
  • «Ак Барс» стал первым финалистом Восточной конференции. Его соперником будет победитель пары «Металлург»«Авангард». Пока в серии ведет «Авангард» – 2:1.
  • В Западной конференции ЦСКА в серии ведет у «Локомотива» (2:1), СКА – у московского «Динамо» (2:1).
  • Матчи финала Восточной конференции стартуют 3 апреля. Западной конференции – 2 апреля.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще по теме
🔥 Какая горячая серия в КХЛ «Авангард» – «Автомобилист»: суперкамбэк, обморок судьи, жест с горлом и очень резкие цитаты
Хоккеист «Ак Барса» забил, хотя уезжал от ворот и на них не смотрел
«Ак Барс» весь год веселится в соцсетях: троллит соперников из-за формы и трофеев, пародирует телепередачу, вспоминает Зидана
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Плей-офф КХЛ
#Хоккей
#Ак Барс
#Салават Юлаев