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«Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев» в плей-офф и вышел в финал Восточной конференции
вчера, 19:33
- «Ак Барс» выбил «Салават Юлаев» из плей-офф КХЛ, победив в четвертом матче серии подряд. Последняя игра закончилась со счетом 3:2.
- «Ак Барс» вел 3:0 к концовке матча, но за 4:29 до конца пропустил сначала один гол, а еще через минуту – второй.
- «Ак Барс» стал первым финалистом Восточной конференции. Его соперником будет победитель пары «Металлург» – «Авангард». Пока в серии ведет «Авангард» – 2:1.
- В Западной конференции ЦСКА в серии ведет у «Локомотива» (2:1), СКА – у московского «Динамо» (2:1).
- Матчи финала Восточной конференции стартуют 3 апреля. Западной конференции – 2 апреля.
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