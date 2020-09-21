«Ак Барс» весь год веселится в соцсетях: троллит соперников из-за формы и трофеев, пародирует телепередачу, вспоминает Зидана
«Ак Барс» уверенно начал сезон в КХЛ, выиграв шесть матчей и оступившись лишь однажды (0:4 от «Витязя» с двумя голами в пустые ворота).
Активно и бодро «Ак Барс» ведет себя и в соцсетях. Перед матчем с «Сочи» клуб сообщил, что будет играть против «Сан-Хосе», пошутив по поводу формы «Сочи». Она очень похожа на ту, в которой выступает клуб НХЛ.
И после матча тоже была шутка:
На 22 сентября запланирован матч против «Авангарда». Ролик «Ак Барс» представил в виде детской телепередачи «Спокойной ночи, малыши», где потроллил соперника по поводу отсутствия титулов.
Перед сезоном клуб придумал позитивный ролик с разделенным на две половины экраном. Получилось креативно:
Краткие посты тоже получаются интересно:
Шутка по непростой игре с «Витязем».
А на трибунах вот такая красота:
Реакция на драку в предсезонном матче:
В прошлом сезоне клуб креативил, собирая идеального защитника:
Снимал ролик к плей-офф с бывшим главным тренером Зинэтулой Билялетдиновым:
Шутил над буллитом в игре с «Салаватом», когда голкипер Метсола обрадовался отраженному броску, а шайба залетела в ворота.
И продавал детские штрафные боксы с веселым видео: