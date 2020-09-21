«Ак Барс» весь год веселится в соцсетях: троллит соперников из-за формы и трофеев, пародирует телепередачу, вспоминает Зидана

«Ак Барс» уверенно начал сезон в КХЛ, выиграв шесть матчей и оступившись лишь однажды (0:4 от «Витязя» с двумя голами в пустые ворота).

Активно и бодро «Ак Барс» ведет себя и в соцсетях. Перед матчем с «Сочи» клуб сообщил, что будет играть против «Сан-Хосе», пошутив по поводу формы «Сочи». Она очень похожа на ту, в которой выступает клуб НХЛ.