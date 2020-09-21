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#Ак Барс #КХЛ #Хоккей

«Ак Барс» весь год веселится в соцсетях: троллит соперников из-за формы и трофеев, пародирует телепередачу, вспоминает Зидана

21 сентября, 23:00

Скриншот с твиттера

«Ак Барс» уверенно начал сезон в КХЛ, выиграв шесть матчей и оступившись лишь однажды (0:4 от «Витязя» с двумя голами в пустые ворота).

Активно и бодро «Ак Барс» ведет себя и в соцсетях. Перед матчем с «Сочи» клуб сообщил, что будет играть против «Сан-Хосе», пошутив по поводу формы «Сочи». Она очень похожа на ту, в которой выступает клуб НХЛ.

И после матча тоже была шутка:

На 22 сентября запланирован матч против «Авангарда». Ролик «Ак Барс» представил в виде детской телепередачи «Спокойной ночи, малыши», где потроллил соперника по поводу отсутствия титулов.

Перед сезоном клуб придумал позитивный ролик с разделенным на две половины экраном. Получилось креативно:

Краткие посты тоже получаются интересно:

Шутка по непростой игре с «Витязем».

А на трибунах вот такая красота:

Реакция на драку в предсезонном матче:

В прошлом сезоне клуб креативил, собирая идеального защитника:

Снимал ролик к плей-офф с бывшим главным тренером Зинэтулой Билялетдиновым:

Шутил над буллитом в игре с «Салаватом», когда голкипер Метсола обрадовался отраженному броску, а шайба залетела в ворота.

И продавал детские штрафные боксы с веселым видео:

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