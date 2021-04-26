Плей-офф КХЛ
Авангард
ЦСКА (х)
Поделиться:
Комментарии:
0
#Плей-офф КХЛ #Авангард #ЦСКА (х)

«Авангард» победил ЦСКА и повел 3-2 в финале Кубка Гагарина

вчера, 21:44

В пятом матче финальной серии Кубка Гагарина «Авангард» выиграл 2:0 у ЦСКА.

Обе шайбы были заброшены во втором периоде. Отличились Шарипзянов (ассист Семенова и Каблукова) и Буше (забил шайбу в меньшинстве).

Интересно, что «Авангард» и в прошлой игре забил в меньшинстве, тогда этот гол стал решающим в овертайме – отличился Дедунов.

  • Два матча выиграл ЦСКА – 3:0 и 2:1, три – «Авангард»: 4:1, 4:3 и 2:0.
  • «Авангард» ведет 3-2 в серии и станет чемпионом КХЛ, если обыграет ЦСКА в шестом матче, который состоится 28 апреля.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще по теме
Пацан из «Ак Барса» в 19 лет сыграл лучший матч в жизни. Тремя пасами почти вытащил клуб в финал КХЛ
Двойной сейв защитника «Ак Барса». Выбил шайбу на клюшку соперника, а потом подставился под его бросок
Капитан «Авангарда» лежит в реанимации. Диагноз неизвестен, врачи перевозили его 11 часов, возможна трансплантация печени
Рекордсмен «Авангарда» забросил шайбу с отрицательного угла. Просто кинул ее в щитки вратаря
🔥 Какая горячая серия в КХЛ «Авангард» – «Автомобилист»: суперкамбэк, обморок судьи, жест с горлом и очень резкие цитаты
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Плей-офф КХЛ
#Авангард
#ЦСКА (х)