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Авангард
ЦСКА (х)
«Авангард» победил ЦСКА и повел 3-2 в финале Кубка Гагарина
вчера, 21:44
В пятом матче финальной серии Кубка Гагарина «Авангард» выиграл 2:0 у ЦСКА.
Обе шайбы были заброшены во втором периоде. Отличились Шарипзянов (ассист Семенова и Каблукова) и Буше (забил шайбу в меньшинстве).
Интересно, что «Авангард» и в прошлой игре забил в меньшинстве, тогда этот гол стал решающим в овертайме – отличился Дедунов.
- Два матча выиграл ЦСКА – 3:0 и 2:1, три – «Авангард»: 4:1, 4:3 и 2:0.
- «Авангард» ведет 3-2 в серии и станет чемпионом КХЛ, если обыграет ЦСКА в шестом матче, который состоится 28 апреля.
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