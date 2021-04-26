«Авангард» победил ЦСКА и повел 3-2 в финале Кубка Гагарина

В пятом матче финальной серии Кубка Гагарина «Авангард» выиграл 2:0 у ЦСКА.

Обе шайбы были заброшены во втором периоде. Отличились Шарипзянов (ассист Семенова и Каблукова) и Буше (забил шайбу в меньшинстве).

Интересно, что «Авангард» и в прошлой игре забил в меньшинстве, тогда этот гол стал решающим в овертайме – отличился Дедунов.