ЦСКА победил СКА и вышел в финал Кубка Гагарина. Счет в серии – 4-2

ЦСКА выиграл 2:0 в шестом матче полуфинала Кубка Гагарина. Во втором периоде отличились Шалунов и Соркин.

ЦСКА стал сильнейшей командой Западной конференции.

В первых двух матчах ЦСКА выиграл всухую – 3:0 и 2:0, затем победил 5:2.

Потом два матча взял СКА – 3:1 и 3:2. Вторая победа была добыта в третьем овертайме.

Решающей стала игра в Санкт-Петербурге – 2:0 и в серии 4-2.

Максим Шалунов в каждой из шести игр отметился результативным действием. И забивал в пяти матчах против СКА.

В финале Кубка Гагарина ЦСКА встретится с победителем пары «Ак Барс» – «Авангард». В ней пока со счетом 3-2 ведет «Авангард».