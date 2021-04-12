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ЦСКА (х)
СКА (х)
ЦСКА победил СКА и вышел в финал Кубка Гагарина. Счет в серии – 4-2
вчера, 21:53
ЦСКА выиграл 2:0 в шестом матче полуфинала Кубка Гагарина. Во втором периоде отличились Шалунов и Соркин.
ЦСКА стал сильнейшей командой Западной конференции.
- В первых двух матчах ЦСКА выиграл всухую – 3:0 и 2:0, затем победил 5:2.
- Потом два матча взял СКА – 3:1 и 3:2. Вторая победа была добыта в третьем овертайме.
- Решающей стала игра в Санкт-Петербурге – 2:0 и в серии 4-2.
- Максим Шалунов в каждой из шести игр отметился результативным действием. И забивал в пяти матчах против СКА.
В финале Кубка Гагарина ЦСКА встретится с победителем пары «Ак Барс» – «Авангард». В ней пока со счетом 3-2 ведет «Авангард».
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