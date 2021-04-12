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#Авангард #Плей-офф КХЛ #Хоккей #Ак Барс

КХЛ опровергла новость о 30 протестах «Авангарда» на судейство в серии с «Ак Барсом». Лига получила пять запросов

вчера, 16:23

«Авангард» и «Ак Барс» играют в финале Восточной конференции плей-офф КХЛ. Пока сыграно пять игр, счет в серии – 3:2.

  • «Чемпионат» со ссылкой на источник написал, что «Авангард» подал 30 протестов на судейство после четырех игр. Ни один из них КХЛ не удовлетворила.
  • После этой новости пресс-служба лиги рассказала, что получила только пять протестов от «Авангарда». По одному после первого и третьего матча, три – после пятого. Первые два она оставила без наказаний, остальные еще рассматривает.

Судейство в серии «Авангарда» и «Ак Барса» – одна из наиболее обсуждаемых тем. Среди наиболее резонансных ситуаций:

  • Соотношение штрафных минут в третьем матче серии. У «Авангарда» игроки удалены в общем на 30 минут, а «Ак Барса» – на две минуты.
  • В пятом матче игрок «Ак Барса» в перерыве толкнул в калитку игрока «Авангарда». Судья дал обоим по две штрафных минуты.

«Авангард» во время этой серии неоднократно публиковал на сайте материалы СМИ о том, что «Ак Барс» чаще остается в большинстве. Следующая игра пройдет 13 апреля.

 

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Источник:
Sport24
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