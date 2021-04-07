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«Ак Барс» обыграл «Авангард» после двух поражений в плей-офф подряд. Теперь счет в серии – 2:1
07 апреля, 21:30
- «Ак Барс» сократил счет в серии плей-офф КХЛ против «Авангарда» – 1:2. Первые два матча «Ак Барс» проиграл (1:3 и 0:2), но в третьем победил – 2:1.
- Следующая игра пройдет 9 апреля, серия длится до четырех побед. «Авангард» и «Ак Барс» играют в финале Восточной конференции. Победитель выйдет в финал плей-офф КХЛ.
- За «Авангард» не играет капитан Алексей Емелин. Он вышел в первом матче серии, но второй пропустил. Его госпитализировали, но что именно с ним произошло, неизвестно.
- «Авангард» ждет официальный диагноз от врачей и не раскрывает подробностей госпитализации. СМИ тем временем сообщают, что у Емелина проблемы с печенью.
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