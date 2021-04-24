«Авангард» победил ЦСКА в четвертом матче (4:3). Счет в серии – 2:2

Перед четвертым матчем финала Кубка Гагарина ЦСКА был вел в серии:

Первая встреча закончилась победой «Авангарда».

Во второй победил ЦСКА.

Третья – еще одна победа ЦСКА.

Четвертый матч – «Авангард» победил в овертайме (4:3 ОТ). Правда, победа могла прийти к омичам в основное время, но Мэт Робинсон сравнял счет за секунду до сирены. «Авангард» забил четвертый в овертайме, находясь в меньшинстве.

2:2 – в серии. Пятый матч состоится 26 апреля в Москве. Встреча начнется в 19:30 по московскому времени.