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«Авангард» победил ЦСКА в четвертом матче (4:3). Счет в серии – 2:2
вчера, 20:29
Перед четвертым матчем финала Кубка Гагарина ЦСКА был вел в серии:
- Первая встреча закончилась победой «Авангарда».
- Во второй победил ЦСКА.
- Третья – еще одна победа ЦСКА.
Четвертый матч – «Авангард» победил в овертайме (4:3 ОТ). Правда, победа могла прийти к омичам в основное время, но Мэт Робинсон сравнял счет за секунду до сирены. «Авангард» забил четвертый в овертайме, находясь в меньшинстве.
2:2 – в серии. Пятый матч состоится 26 апреля в Москве. Встреча начнется в 19:30 по московскому времени.
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