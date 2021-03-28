«Авангард» вышел в финал Восточной конференции. В полуфинале Кубка Гагарина он сыграет с «Ак Барсом»

«Авангард» обыграл «Металлург» в шестом матче (5:1) и завершил серию со счетом 4:2 в свою пользу. Это гарантировало «Авангарду» участие в финале Восточной конференции:

За последние 5 сезонов «Авангард» во второй раз выходит в финал Востока.

Предыдущий раз это было в сезоне-2018/19 – тогда «Авангард» дошел до финала Кубка Гагарина, где проиграл ЦСКА.

Сейчас «Авангард» сыграет против «Ак Барса».