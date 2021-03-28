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#Авангард #Плей-офф КХЛ #Хоккей #Ак Барс

«Авангард» вышел в финал Восточной конференции. В полуфинале Кубка Гагарина он сыграет с «Ак Барсом»

час назад

«Авангард» обыграл «Металлург» в шестом матче (5:1) и завершил серию со счетом 4:2 в свою пользу. Это гарантировало «Авангарду» участие в финале Восточной конференции:

  • За последние 5 сезонов «Авангард» во второй раз выходит в финал Востока.
  • Предыдущий раз это было в сезоне-2018/19 – тогда «Авангард» дошел до финала Кубка Гагарина, где проиграл ЦСКА.

Сейчас «Авангард» сыграет против «Ак Барса».

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Источник:
Гол.ру
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