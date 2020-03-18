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#Ак Барс #коронавирус #КХЛ #Плей-офф КХЛ #Хоккей

«Ак Барс» попросил КХЛ завершить сезон

18 марта 2020, 13:32

Официальное заявление «Ак Барса» на сайте клуба:

«Хоккейный клуб «Ак Барс» выражает чрезвычайную обеспокоенность в связи с пандемией коронавируса. Мы считаем, что никто не вправе брать на себя ответственность за жизни и здоровье людей. В настоящий момент чрезвычайные меры по нераспространению вируса, принимаемые правительством России, исключают возможность полноценного тренировочного процесса для команды, поскольку его продолжение подвергает большому риску заражения игроков, персонал и их семьи.

Кроме того, иностранные игроки и тренеры клуба обратились с настоятельной просьбой о возвращении к своим семьям и близким домой в Белоруссию, Латвию, Канаду, Швецию и Финляндию, и мы не имеем морального права им отказать в этом.

В случае организации усеченного турнира плей-офф без участия в нем ХК «Барыс», ХК «Йокерит» и проведения данного турнира без болельщиков команд спортивная составляющая такого турнира будет отсутствовать и снизит до минимального уровня чувство ценности победы в Чемпионате КХЛ. Хоккейный клуб «Ак Барс» обратился в КХЛ с просьбой об оперативном рассмотрении  вопроса о досрочном завершении сезона 2019/20 без определения обладателя Кубка Гагарина. Мы считаем, что такое решение будет самым разумным и правильным, сохранит наше общее реноме хоккейной семьи, которая заботится о безопасности своих членов».

Напомним: после того, как «Барыс» и «Йокерит» снялись с плей-офф КХЛ, Лига решила приостановить сезон до 10 апреля с целью согласования с госорганами нового формата.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Наше мнение по решению КХЛ:
Поведение КХЛ – стыд
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