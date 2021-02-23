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#Плей-офф КХЛ #Спартак #Плей-офф КХЛ #Хоккей #Витязь

«Спартак» стал последним участником плей-офф КХЛ. «Витязь» лишился шансов на выход

час назад

«Спартак» гарантировал себе участие в плей-офф КХЛ после поражения «Витязя» в игре с «Йокеритом» (2:3). Это последний из 16 клубов, который вышел в плей-офф.

  • Западная конференция: ЦСКА, СКА, «Динамо» (Москва), «Локомотив», «Йокерит», «Динамо» (Минск), «Северсталь», «Спартак».
  • Восточная конференция: «Ак Барс», «Авангард», «Металлург», «Салават Юлаев», «Трактор», «Автомобилист», «Торпедо», «Барыс».

До конца регулярного сезона осталось две игры. У «Спартака» 62 очка, у «Витязя» 57.  Плей-офф стартует 2 марта.

 

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