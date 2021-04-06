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#Плей-офф КХЛ #СКА (х) #ЦСКА (х) #Хоккей

ЦСКА забил СКА пять шайб и выиграл третий мяч в серии подряд. До выхода в финал плей-офф ему осталась одна победа

06 апреля, 21:56
  • Матч финала Западной конференции СКА – ЦСКА закончился со счетом 2:5.
  • СКА забил первым, но в середине второго периода пропустил трижды за четыре минуты. В концовке СКА играл без вратаря и пропустил еще две шайбы.
  • Для ЦСКА это третья победа в серии подряд (3:0, 2:0, 2:5). До выхода в финал плей-офф ему осталась одна победу. СКА нужно выиграть четыре матча подряд, чтобы пройти ЦСКА.
  • В финале Восточной конференции играют «Ак Барс» и «Авангард». В серии ведет «Авангард» – 2:0.
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Источник:
Гол.ру
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