Плей-офф КХЛ
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ЦСКА (х)
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ЦСКА забил СКА пять шайб и выиграл третий мяч в серии подряд. До выхода в финал плей-офф ему осталась одна победа
06 апреля, 21:56
- Матч финала Западной конференции СКА – ЦСКА закончился со счетом 2:5.
- СКА забил первым, но в середине второго периода пропустил трижды за четыре минуты. В концовке СКА играл без вратаря и пропустил еще две шайбы.
- Для ЦСКА это третья победа в серии подряд (3:0, 2:0, 2:5). До выхода в финал плей-офф ему осталась одна победу. СКА нужно выиграть четыре матча подряд, чтобы пройти ЦСКА.
- В финале Восточной конференции играют «Ак Барс» и «Авангард». В серии ведет «Авангард» – 2:0.
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