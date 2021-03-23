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«Локомотив» выиграл у ЦСКА в плей-офф КХЛ и сравнял счет в серии – 2-2

вчера, 22:56

«Локомотив» победил ЦСКА 3:0 в четвертьфинале Кубка Гагарина.

  • Первый период закончился без голов.
  • Ильенко и Пулккинен забросили по шайбе во втором периоде.
  • В третьем периоде Коршков забил в пустые ворота.
  • Голкипер «Локомотива» Эдди Паскуале оформил шатаут, отразив 20 бросков.

В первом матче серии плей-офф КХЛ «Локомотив» выиграл 2:0 у ЦСКА, а затем проиграл 1:4 и в овертайме 1:2. После победы 3:0 счет в серии стал 2-2.

Пятый матч пройдет 25 марта в Москве, шестой матч – 27 марта в Ярославле.

Ранее «Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев» 3:2 и вышел в полуфинал, выиграв серию 4-0.

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