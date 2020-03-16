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Плей-офф КХЛ приостановлен на неделю – для согласования с государственными органами
16 марта, 23:49
КХЛ сообщила о приостановке чемпионата. Срок – неделя: «Для организации и согласования с государственными органами нового формата проведения второго этапа чемпионата с участием шести российских клубов».
Планируется согласовать дату возобновления, сроки проведения и подробный формат розыгрыша.
Ранее от участия в чемпионате КХЛ отказались казахстанский «Барыс» и финский «Йокерит».
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