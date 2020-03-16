Плей-офф КХЛ
КХЛ
Хоккей
коронавирус
Поделиться:
Комментарии:
0
#Плей-офф КХЛ #коронавирус #КХЛ #Хоккей

Плей-офф КХЛ приостановлен на неделю – для согласования с государственными органами

16 марта, 23:49

КХЛ сообщила о приостановке чемпионата. Срок – неделя: «Для организации и согласования с государственными органами нового формата проведения второго этапа чемпионата с участием шести российских клубов».

Планируется согласовать дату возобновления, сроки проведения и подробный формат розыгрыша.

Ранее от участия в чемпионате КХЛ отказались казахстанский «Барыс» и финский «Йокерит».

Все фото: Твиттер ХК «Динамо»
Основное по коронавирусу
Хроника коронавируса на 1 июня: РПЛ возобновится 19 июня
РПЛ уже борется с коронавирусом. Болельщикам меряют температуру, а те посвящают вирусу баннеры
«Йокерит» сам снялся с Кубка Гагарина. КХЛ пока не останавливает сезон
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Плей-офф КХЛ
#коронавирус
#КХЛ
#Хоккей