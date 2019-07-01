Джейсон Стэтхэм ударом ноги отвинтил крышку с бутылки – 5 млн просмотров за три часа. Это флешмоб бойца UFC

Холлуоэй – второй в этой цепочке. Идея идет от лидера немецкого бренда Acronym Эрролсона Хью. Но именно Холлоуэй раскрутил ее широко, потому что его инстаграм в 13 раз популярнее.

До Стэтхэма вызов дошел через певца Джона Майера. Там тоже крутой удар.