Джейсон Стэтхэм
UFC
Макс Холлоуэй
Джейсон Стэтхэм ударом ноги отвинтил крышку с бутылки – 5 млн просмотров за три часа. Это флешмоб бойца UFC
01 июля 2019, 23:15
Сначала посмотрите. Потом объясним.
Это не тизер нового «Форсажа», а свежий флешмоб – #bottlecapchallenge. Смысл прост, исполнение – нет. Волну начал чемпион UFC в полулегком весе Макс Холлоуэй, который сначала показал свой удар (1,5 млн просмотров за три дня), потом – маленького сына (800 тысяч за сутки).
Холлуоэй – второй в этой цепочке. Идея идет от лидера немецкого бренда Acronym Эрролсона Хью. Но именно Холлоуэй раскрутил ее широко, потому что его инстаграм в 13 раз популярнее.
До Стэтхэма вызов дошел через певца Джона Майера. Там тоже крутой удар.
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