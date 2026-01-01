Макс Холлоуэй

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MMA
Отменен третий бой Волкановски и Холлоуэя. Он был за титул чемпиона UFC в полулегком весе
#Макс Холлоуэй
MMA
Холлоуэй – первый боец UFC, который нанес три тысячи ударов
#Макс Холлоуэй
MMA
У Макса Холлоуэя рекорды UFC по количеству ударов и попаданиям в голову и по корпусу
#Макс Холлоуэй
MMA
Алекс Волкановски защитил титул чемпиона UFC в полулегком весе
#Алекс Волкановски
MMA
Джейсон Стэтхэм ударом ноги отвинтил крышку с бутылки – 5 млн просмотров за три часа. Это флешмоб бойца UFC
#Джейсон Стэтхэм
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Холлоуэй пропустил больше тысячи ударов в голову, но ни разу не падал в нокдаун. Ему тяжело понять математику сына-третьеклассника
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#Макс Холлоуэй
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Теперь все креативно открывают бутылки. Закрывают глаза, бросают шайбу, размахивают коньками
#BottleCapChallenge
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