Макс Холлоуэй
UFC
Холлоуэй – первый боец UFC, который нанес три тысячи ударов
вчера, 14:00
Макс Холлоуэй победил Яира Родригеса судейским решением на UFC Fight Night в Лас-Вегасе. Так было после боя:
Холлоуэй стал первым бойцом UFC, который нанес три тысячи ударов. Тройка лучших:
1. Макс Холлоуэй – 3056
2. Жорж Сен-Пьер – 2591
3. Фрэнки Эдгар – 2479
Холлоуэй выступает в UFC с 2012 года. В 2017 году он впервые выиграл титул чемпиона в полулегком весе и трижды его защитил.
Холлоуэй дважды дрался против Александра Волкановски, в боях с которым потерял пояс и проиграл реванш. Волкановски – действующий чемпион дивизиона.
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