Холлоуэй – первый боец UFC, который нанес три тысячи ударов

Холлоуэй стал первым бойцом UFC, который нанес три тысячи ударов. Тройка лучших:

1. Макс Холлоуэй – 3056

2. Жорж Сен-Пьер – 2591

3. Фрэнки Эдгар – 2479

Холлоуэй выступает в UFC с 2012 года. В 2017 году он впервые выиграл титул чемпиона в полулегком весе и трижды его защитил.

Холлоуэй дважды дрался против Александра Волкановски, в боях с которым потерял пояс и проиграл реванш. Волкановски – действующий чемпион дивизиона.