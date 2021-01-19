Холлоуэй пропустил больше тысячи ударов в голову, но ни разу не падал в нокдаун. Ему тяжело понять математику сына-третьеклассника
На турнире UFC on ABC 1 Макс Холлоуэй победил решением судей Келвина Каттара. Заодно побил несколько рекордов – по количеству нанесенных ударов, по ударам в голову и по корпусу, по ударам за раунд.
Но пропускает он тоже много. В UFC у него более тысячи пропущенных ударов в голову (1033), но он ни разу не был в нокауте и даже нокдауне. 22:6 – его статистика в UFC на данный момент. Он редко атакует одиночными ударами, рычаг локтя – любимый прием, бить любит больше всего коленом в прыжке. Размах рук, работа в стойке, тайминг – сильные стороны.
В 2014-м он победил Клэя Колларда и сказал: «Я лупил его так сильно, насколько мог, но он не падал. Когда такое происходит, многие мысленно ломаются: «Что теперь делать, от моих самых сильных ударов он не валится». Я думаю по-другому: «Тогда готовься к долгому вечеру, ведь я собираюсь пробыть тут весь день и разнести все, что можно».
В конце декабря 2020-го он говорил, что перед боем с Каттаром обойдется без спаррингов. Причины две. Первая – раньше часто травмировался на них прямо перед боями. Вторая: «Берегу голову». Холлоуэй сказал, что теперь ему трудно даже управиться с курсом математики за третий класс, и если он продолжит получать по голове, то вряд ли сможет помочь с ним сыну.
Тревожный момент был в 2018-м – за несколько дней до боя против Брайана Ортеги на UFC 226 Холлоуэй снялся. «Что произошло в неделю перед боем – врагу не пожелаешь», – говорил он тогда. Его менеджер сказал: за неделю до боя выявлены симптомы сотрясения мозга, и состояние ухудшилось за несколько дней. Дэйна Уайт опроверг слухи об инсульте.
Это был третий подряд бой, с которого снялся Холлоуэя – до этого он не дрался с Эдгаром из-за травмы ноги, а от поединка с Хабибом его отстранила атлетическая комиссия во время процедуры сгонки веса.
Позже Холлоуэй сказал, что что-то пошло не так во время сгонки веса: «Я сидел на диете, даже воду пил разбавленную. Прошло пару дней, а он никуда не делся. Теперь могу точно сказать, что произошло – это касается того, что я потреблял. Даже не знаю, могу ли сказать, что это именно было. Теперь надо поработать с юристами и на кое-кого подать в суд».
Еще одна цитата о том, что он понял за последнее время: «Нужно тренироваться умнее, а не усерднее. Нужно было обратить внимание на травмы, которые получал за все эти годы. Когда все было нормально, я слишком на себя давил. Вместо того чтобы просто быть умнее. Речь о восстановлении, и не только физическом, но и ментальном – это гораздо важнее».
Это многое изменило: «Раньше болели лодыжки и колени, были синяки, даже непонятно, откуда они вообще взялись. Но это приходит со временем. Посмотрите на спортсменов в НФЛ – они ведь не идут в полный контакт, делают это только в играх. Вы достигаете определенного уровня. Нужно просто быть разумным. И я прекрасно себя чувствую».
Это были слова за десять дней до боя с Каттаром. Что из этого вышло – вы уже знаете.
Говоря о ментальном здоровье, Холлоуэй имел в виду в том числе и тяжелые времена пандемии, когда это влияло на моральное состояние. Даже подумывал стать серфингистом (его девушка – серфингистка), хотя говорил об этом больше в шутку. Из-за коронавируса отменялись многие турниры у молодых спортсменов, и Холлоуэй нашел слова поддержки:
«Знаю, это сложно. Некоторые из вас должны были выпускаться и выходить на следующий уровень. Найдите свой путь. Если действительного этого хотите – найдете. Не сдавайтесь, это не конец. У вас отняли то, над чем вы усердно работали. Тогда найдите другой способ. Знаю, что вы можете это сделать».
Он привел пример Каму Гругир-Хилла: «Он вроде в 11-м классе начал заниматься американским футболом, а потом выиграл Супербоул».
Холлоуэй не опасается завершения карьеры. Так он и говорил тем летом 2018-го, когда его увезла скорая, то есть в тот критический момент. «Никогда не боялся того, что больше не буду драться. Эта мысль просто никогда не приходила мне в голову».