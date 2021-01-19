Холлоуэй пропустил больше тысячи ударов в голову, но ни разу не падал в нокдаун. Ему тяжело понять математику сына-третьеклассника

На турнире UFC on ABC 1 Макс Холлоуэй победил решением судей Келвина Каттара. Заодно побил несколько рекордов – по количеству нанесенных ударов, по ударам в голову и по корпусу, по ударам за раунд.

Но пропускает он тоже много. В UFC у него более тысячи пропущенных ударов в голову (1033), но он ни разу не был в нокауте и даже нокдауне. 22:6 – его статистика в UFC на данный момент. Он редко атакует одиночными ударами, рычаг локтя – любимый прием, бить любит больше всего коленом в прыжке. Размах рук, работа в стойке, тайминг – сильные стороны.

В 2014-м он победил Клэя Колларда и сказал: «Я лупил его так сильно, насколько мог, но он не падал. Когда такое происходит, многие мысленно ломаются: «Что теперь делать, от моих самых сильных ударов он не валится». Я думаю по-другому: «Тогда готовься к долгому вечеру, ведь я собираюсь пробыть тут весь день и разнести все, что можно».

В конце декабря 2020-го он говорил, что перед боем с Каттаром обойдется без спаррингов. Причины две. Первая – раньше часто травмировался на них прямо перед боями. Вторая: «Берегу голову». Холлоуэй сказал, что теперь ему трудно даже управиться с курсом математики за третий класс, и если он продолжит получать по голове, то вряд ли сможет помочь с ним сыну.