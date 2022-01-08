Макс Холлоуэй
UFC
Алекс Волкановски
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#Макс Холлоуэй #UFC #Алекс Волкановски

Отменен третий бой Волкановски и Холлоуэя. Он был за титул чемпиона UFC в полулегком весе

час назад

Алекс Волкановски – 33-летний австралийский боец. Его статистика – 23 победы и одно поражение. Максу Холлоуэю 30 лет. У него 29 боев на профессиональном уровне: 23 победы и 6 поражений.

Волкановски и Холлоуэй уже дрались друг с другом:

  • 14.12.19 – победа Волкановски.
  • 11.07.20 – победа Волкановски.

5 марта в расписании стоял их третий бой, в котором решалась судьба чемпионского титула UFC в полулегком весе. Он отменен из-за травмы Холлоуэя.

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Источник:
MMA Junkie
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