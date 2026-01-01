Макс Холлоуэй

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Холлоуэй пропустил больше тысячи ударов в голову, но ни разу не падал в нокдаун. Ему тяжело понять математику сына-третьеклассника
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#Макс Холлоуэй
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Теперь все креативно открывают бутылки. Закрывают глаза, бросают шайбу, размахивают коньками
#BottleCapChallenge