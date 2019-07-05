Теперь все креативно открывают бутылки. Закрывают глаза, бросают шайбу, размахивают коньками
Да, мы снова пишем про флешмоб – #BottleCapChallenge. Волну популярности и больших просмотров среди спортсменов запустил боец UFC Макс Холлоуэй, когда отвинтил пробку ногой. Потом включился актер Джейсон Стэтхэм – он просто повторил трюк. Уже за ними потянулись люди по всему миру, но каждый дополняет #BottleCapChallenge чем-то от себя.
Кстати, Стэтхэм получил вызов от американского певца Джона Майера. Тут вышло без какого-то серьезного креатива, но удар жесткий:
В России необычно хоккеист «Ак Барса» Данис Зарипов. По видео не сразу понятно, где здесь вообще бутылка. Потом оказывается, что она стоит в воротах рядом со штангой. Зарипов не только забросил шайбу идеальным броском, но и параллельно снес крышку. Для такого нужны идеальная подготовка и навыки. Он вдохновлялся Стэтхэмом.
Не обошлось и без Конора. В его случае бутылка могла испугаться уже одного пронзительного взгляда (если бы была живая). Конор долго готовился к удару, а потом сорвал крышку почти без толчка самой бутылки. Макгрегор призвал повторить его трюк боксера Флойда Мейвезера, но тому пока не до этого. Он считает заработанные на боях деньги.
Фигуристка Станислава Константинова вообще бросила ответный вызов Стэтхэму и Макгрегору. Призывает их попробовать снять крышку коньком.
Гонконгский актер Донни Йен усложнил трюк с крышкой. Перед ударом он завязал себе глаза и сорвал крышку в прыжке. По Йену все понятно: он профессионально занимался ушу, а в фильмах исполнял трюки и сложнее.
Открывать можно и другие вещи. Главное – выдерживать стиль. Чемпионка мира по тайскому боксу Ирина Ларионова открыла банку с огурцами. Это было явно сложнее хотя бы из-за размеров крышки.
Еще можно так:
Златан Ибрагимович этой ночью забил два гола в МЛС. Чтобы выпить воды в раздевалке, тоже понадобился креативный подход. Златан открыл бутылку в стиле Стэтхэма, а потом вызвал следующим Поля Погба.
Интереснее всех поступил актер Райан Рейнольдс. В его видео бутылка джина Aviation путешествует по миру, чтобы найти его. Потом находит в трейлере, Рейнольдс исполняет удар по пробке, но бутылка разбивается. Дальше Рейнольдс убегает подальше от нее. Это уже напоминает целый фильм, но все объяснимо. Компанией Aviation владеет сам Рейнольдс.
С кого все началось?
Считалось, что акцию запустил дизайнер ACRONYM Эрролсон Хью. Он популярен не меньше многих спортсменов. В инстаграме Хью 129 тысяч подписчиков, но постоянные ссылки на пост с бутылкой довели ее до диких просмотров. На момент публикации материала видео в инстаграме Хью посмотрели 1,6 миллиона человек (цифра постоянно растет).
Sport24 в собственном материале опровергает теорию, что все пошло от дизайнера. Они пишут, что челлендж стартовал в Казахстане, где все запустил боец ММА Карен Пашикян. Именно он одним из первых вкинул видео с открыванием бутылки. Там же Пашикян разместил и другую публикацию: в похожем стиле он ломает карандаш. Говорит, что это сложнее.
В инстаграме Пашикяна бутылка действительно оказалась на сутки раньше, чем у Хью. Только популярность дизайнера явно выше.