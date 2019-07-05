Теперь все креативно открывают бутылки. Закрывают глаза, бросают шайбу, размахивают коньками

Да, мы снова пишем про флешмоб – #BottleCapChallenge. Волну популярности и больших просмотров среди спортсменов запустил боец UFC Макс Холлоуэй, когда отвинтил пробку ногой. Потом включился актер Джейсон Стэтхэм – он просто повторил трюк. Уже за ними потянулись люди по всему миру, но каждый дополняет #BottleCapChallenge чем-то от себя.

Кстати, Стэтхэм получил вызов от американского певца Джона Майера. Тут вышло без какого-то серьезного креатива, но удар жесткий: