Макс Холлоуэй
UFC
Келвин Кэттер
У Макса Холлоуэя рекорды UFC по количеству ударов и попаданиям в голову и по корпусу
час назад
Макс Холлоуэй победил Келвина Кэттера на UFC Fight Night – в пятом раунде после судейского решения. Этот бой для 29-летнего Холлоуэя стал 28-м в MMA. Теперь у него 22 победы и 6 поражений.
В поединке против Каттара он установил три рекорда UFC:
- По количеству ударов – 445.
- По количеству нанесенных ударов по голову – 274.
- И по корпусу – 117.
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