У Макса Холлоуэя рекорды UFC по количеству ударов и попаданиям в голову и по корпусу

Макс Холлоуэй победил Келвина Кэттера на UFC Fight Night – в пятом раунде после судейского решения. Этот бой для 29-летнего Холлоуэя стал 28-м в MMA. Теперь у него 22 победы и 6 поражений.

В поединке против Каттара он установил три рекорда UFC: