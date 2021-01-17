Макс Холлоуэй
UFC
Келвин Кэттер
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#Макс Холлоуэй #UFC #Келвин Кэттер

У Макса Холлоуэя рекорды UFC по количеству ударов и попаданиям в голову и по корпусу

час назад

Макс Холлоуэй победил Келвина Кэттера на UFC Fight Night – в пятом раунде после судейского решения. Этот бой для 29-летнего Холлоуэя стал 28-м в MMA. Теперь у него 22 победы и 6 поражений.

В поединке против Каттара он установил три рекорда UFC:

  • По количеству ударов – 445.
  • По количеству нанесенных ударов по голову – 274.
  • И по корпусу – 117.
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