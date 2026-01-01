Келвин Кэттер

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У Макса Холлоуэя рекорды UFC по количеству ударов и попаданиям в голову и по корпусу
#Макс Холлоуэй
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Все говорят, что Забит выиграл только из-за того, что в бое было три раунда. А почему так мало?
#Забит Магомедшарипов
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