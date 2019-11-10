Все говорят, что Забит выиграл только из-за того, что в бое было три раунда. А почему так мало?

Забит Магомедшарипов единогласным решением судей победил Келвина Кэттера: 29-28, 29-28, 29-28. Несмотря на это, многие отметили, как сильно он сдал по физике в третьем раунде, который едва не стоил россиянину победы. Ниже – некоторые комментарии с раздела UFC на сайте Reddit.

Нет, я не говорю, что Кэттер выиграл. Но почему-то осталось ощущение, что он и не был побежден, будто бой не успели закончить.

Главная проблема Забита: ему не хватает сил до конца боя. Поединок с Кэттером лишь подчеркнул это. Ему нужно быстро восстановиться, если он хочет сражаться за пояс.

Тот факт, что его команда просила 3 раунда, хоть это был и главный бой, и то, как сильно он был истощен во время 3 раунда, шокировало меня. Он постоянно смотрел на время и пропускал удары, с которыми с легкостью справлялся в первых двух раундах.

Кэттер выиграл бы этот бой, если бы он был из пять раундов. Забит слишком замедлился в третьем раунде.

Сам Забит признал, что не смог подтянуть физику для этого боя: «Кэттер очень жесткий парень. Не ожидал, что в третьем раунде он будет меня так давить. Я очень устал. Следующий соперник? У меня 6-0 в UFC, я бы хотел встретиться с победителем боя Холлоуэй — Волкановски. Просто на этот бой не получилось полностью подготовиться. Помешала инфекция, лечение и антибиотики. Не удалось полностью пройти подготовку», – передает его слова «Чемпионат».

Но главный вопрос – а почему все-таки было три раунда, а не пять?