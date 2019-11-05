«Он плохой засранец». Трамп пришел на UFC – все недовольны

Трамп сидел рядом с президентом UFC Дэйной Уайт. Позже Уайт высказался по свисту в адрес Трампа: «Гул в адрес Дональда? В любом случае, это Америка. Вы можете делать что хотите. Американец может выбрать любую сторону, на которой хочет быть. Но приезд Трампа – большая честь для всего спорта».

Кстати, до этого Уайт называл Трампа своим другом: «Этот парень был мне другом 20 лет. Когда случалось что-то хорошее, он брал трубку и звонил мне. Но я верю в меньшие налоги, и поэтому я не согласен со всей его политикой, и я определенно не согласен со всеми его твитами и вещами, которые он говорит. Есть много людей, с которыми я дружу, и я не согласен со всем, во что они верят, и со всем, что они говорят. Это было бы не идеально – это черное и белое».

Масвидаль в итоге победил. А Трамп поздравил его в твиттере – ретвитнул запись с интервью Масвидаля, в котором боец называет его плохим засранцем.