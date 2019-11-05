Дональд Трамп
UFC
Хорхе Масвидаль
Нейт Диас
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#Дональд Трамп #UFC #Нейт Диас #Хорхе Масвидаль

«Он плохой засранец». Трамп пришел на UFC – все недовольны

05 ноября 2019, 17:15

Президент США Дональд Трамп посетил турнир UFC 244, в котором дрались Диас и Масвидаль. Реакция на появление политика разная. На видео слышно, как часть болельщиков аплодируют ему, другая – свистит в его адрес.

Трамп сидел рядом с президентом UFC Дэйной Уайт. Позже Уайт высказался по свисту в адрес Трампа: «Гул в адрес Дональда? В любом случае, это Америка. Вы можете делать что хотите. Американец может выбрать любую сторону, на которой хочет быть. Но приезд Трампа – большая честь для всего спорта».

Кстати, до этого Уайт называл Трампа своим другом: «Этот парень был мне другом 20 лет. Когда случалось что-то хорошее, он брал трубку и звонил мне. Но я верю в меньшие налоги, и поэтому я не согласен со всей его политикой, и я определенно не согласен со всеми его твитами и вещами, которые он говорит. Есть много людей, с которыми я дружу, и я не согласен со всем, во что они верят, и со всем, что они говорят. Это было бы не идеально – это черное и белое».

Масвидаль в итоге победил. А Трамп поздравил его в твиттере – ретвитнул запись с интервью Масвидаля, в котором боец называет его плохим засранцем.

После боя Уайт опубликовал в инстаграме фото, на котором он и Трамп смотрят бой. В комментарии пришел Хабиб Нурмагомедов со своим вопросом: «Спроси у него, где виза для моего отца».

Инстаграм Дэйны Уайт

Остальные подписчики не очень разделили резкость Хабиба. «Дорогой Дэйна, спасибо за то, что пригласили мистера президента на бой» – типичный комментарий.

Washington Post посчитал сумму, потраченную Трамп на поход на UFC. Вышло 60 тысяч долларов: на мероприятие Трамп пришел вместе с двумя сыновьями и несколькими коллегами.

Так Трамп посетил UFC 244:

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: инстаграм Дэйны Уайт
Что еще было интересного на UFC 244:
UFC показала лицо Диаса после рассечения и наложенных швов
Нейт Диас – ниндзя UFC с уникальной системой подготовки. Больше 15 лет продвигает веганство, курит марихуану (лечебную) и участвует в триатлонах
Масвидаль выиграл титул главного засранца UFC, но расстроился из-за такой победы
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