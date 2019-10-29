Кавай Леонард
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баскетбол
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#Кавай Леонард #НБА #баскетбол

Кавай подал патент на фразу «Как дела, детка?». Еще бы – это ж мем

29 октября 2019, 07:05

Кавай Леонард подал заявку на патент фразы «Как дела, детка?» (What it do, baby). Фраза стала известной после того, как он произнес ее после победы «Торонто» в НБА во время стрима Сержа Ибаки в снэпчате.

Фраза стала мемом.

***

«Когда руки ребенка не представляют, что делают».

«Я: черт бы побрал мой аккаунт. Apple Music: …».

«ПМС в тот момент, когда хочу наслаждаться жизнью».

«Я, когда луплю свою девушку после пятичасового просмотра аниме».

«Моя депрессия, когда я остаюсь один в конце дня».

Помимо этой фразы Кавай собирается запатентовать и другую – «City views over interviews». Хотя никто не знает, откуда взялась эта фраза, но связывают ее с Каваем.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: ZUMAPRESS.com / Global Look Press
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