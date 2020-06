Кавай подал патент на фразу «Как дела, детка?». Еще бы – это ж мем

Кавай Леонард подал заявку на патент фразы «Как дела, детка?» (What it do, baby). Фраза стала известной после того, как он произнес ее после победы «Торонто» в НБА во время стрима Сержа Ибаки в снэпчате.

Фраза стала мемом.

***

«Когда руки ребенка не представляют, что делают».