Кавай Леонард
НБА
баскетбол
Кавай подал патент на фразу «Как дела, детка?». Еще бы – это ж мем
29 октября 2019, 07:05
Кавай Леонард подал заявку на патент фразы «Как дела, детка?» (What it do, baby). Фраза стала известной после того, как он произнес ее после победы «Торонто» в НБА во время стрима Сержа Ибаки в снэпчате.
Фраза стала мемом.
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«Когда руки ребенка не представляют, что делают».
«Я: черт бы побрал мой аккаунт. Apple Music: …».
«ПМС в тот момент, когда хочу наслаждаться жизнью».
«Я, когда луплю свою девушку после пятичасового просмотра аниме».
«Моя депрессия, когда я остаюсь один в конце дня».
Помимо этой фразы Кавай собирается запатентовать и другую – «City views over interviews». Хотя никто не знает, откуда взялась эта фраза, но связывают ее с Каваем.
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