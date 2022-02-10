Adidas показал голую грудь разных женщин в рекламе топов – она есть в инстаграме (с заблюренными сосками) и на улицах

Не всем понравилась рекламная кампания. Adidas обвиняют в сексуализации маркетинга и том, что такие коллажи неприлично постить в соцсетях. Adidas отвечает, что правила соцсетей не нарушает (только в инстаграме пришлось замазать соски) и вообще такие акции позволяют снять табу с темы, которую не принято обсуждать:

«Грудь является естественной частью анатомии. Пришло время снять клеймо, чтобы позволить будущим поколениям процветать. Совершенно естественно иметь грудь. Мы рады отпраздновать это и не будет удалять рекламу, потому что можем продолжать создавать подобное».