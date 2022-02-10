adidas
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Adidas показал голую грудь разных женщин в рекламе топов – она есть в инстаграме (с заблюренными сосками) и на улицах

вчера, 21:55

Adidas запустил коллекцию женских топов и специальную программу под нее – «Поддержка – это все».

Главная особенность рекламы – коллаж из фотографий голой женской груди, разных размеров и формы. В инстаграме грудь слегка заблюрена, но в остальных соцсетях и даже на билбордах показана в оригинале.

Adidas так рекламирует 43 новых стиля бюстгальтеров, которые доступны в 72 размерах. Adidas разнообразие аргументирует тем, что раньше теме женских спортивных бюстгальтеров производители уделяли мало внимания:

  • Еще 17 лет назад было проведено всего шесть научных исследований по биомеханике и требованиям к поддержке груди. Кроссовкам на тот момент было посвящено больше тысячи исследований. 
  • Если грудь правильно не поддерживается во время бега, она может увеличиться до 19 см и может испытывать ту же силу тяжести, как и гонщик Формулы 1. При ходьбе и беге грудь может повреждаться.
  • 90% женщин не носят спортивный бюстгальтер – потому что нет подходящего размера. Или носят такой, который неудобен и натирает кожу. Adidas подчеркнул это отдельным постом в инстаграме. 

Не всем понравилась рекламная кампания. Adidas обвиняют в сексуализации маркетинга и том, что такие коллажи неприлично постить в соцсетях. Adidas отвечает, что правила соцсетей не нарушает (только в инстаграме пришлось замазать соски) и вообще такие акции позволяют снять табу с темы, которую не принято обсуждать:

«Грудь является естественной частью анатомии. Пришло время снять клеймо, чтобы позволить будущим поколениям процветать. Совершенно естественно иметь грудь. Мы рады отпраздновать это и не будет удалять рекламу, потому что можем продолжать создавать подобное». 

Все фото: adidas
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