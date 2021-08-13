Adidas продаст Reebok за 2,1 миллиарда евро. Компания владела этим брендом 15 лет

Adidas официально объявил о сделке с американской компанией Authentic Brands Group (ABG). Она получит Reebok за 2,1 миллиарда евро, сделку закроют в начале 2022 года.

Adidas купил Reebok в 2006 году за 3,8 миллиарда долларов. Тогда это позиционировалось как сделка «двух дополняющих друг друга брендов».

Bloomberg писал, что бренд стал приносить прибыль только в 2018 году. Для этого Adidas закрыл неэффективные магазины и изменил стратегию Reebok.

Но во время пандемии показатели снова упали и в начале 2021-го бренд выставили на продажу. Adidas объяснил, что в новой пятилетней стратегии ему лучше развиваться независимо от Reebok.

Authentic Brands Group, купившая бренд, уже владеет десятками брендов, в том числе Forever 21, Barneys New York and J.C. Penney. Среди ее владельцев – бывший баскетболист Шакил О’Нил.