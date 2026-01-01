adidas

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Немецкая транснациональная компания по производству спортивной одежды
Дата основания
1925 г.
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Разное
Adidas продаст Reebok за 2,1 миллиарда евро. Компания владела этим брендом 15 лет
#adidas
Футбол
Представлена обновленная форма сборной России к Евро-2020
#Россия
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Футбол
Клопп – лучший в АПЛ в сезоне-2019/20
#Юрген Клопп
Хоккей
Как распределились 700 шайб Овечкина в НХЛ
#Александр Овечкин
Баскетбол
Вручение «Грэмми» – это бесконечные воспоминания о Кобе
#Кобе Брайант