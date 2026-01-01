adidas

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Немецкая транснациональная компания по производству спортивной одежды
Дата основания
1925 г.
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Почему Канье и adidas ругаются, хотя их союз стоит $1,5 млрд: злость из-за плагиата и потери контроля и обложка о смерти гендиректора
#Канье Уэст
Канье Уэст обвиняет в плагиате adidas, с которым вместе делает обувь Yeezy: намекает на разрыв и зовет «поговорить»
#adidas
Adidas и Gucci сделали зонт, который не спасает от дождя – за $1300
#adidas
Adidas показал голую грудь разных женщин в рекламе топов – она есть в инстаграме (с заблюренными сосками) и на улицах
#adidas
Adidas и «Южный парк» ко дню курения марихуаны выпустят кроссовки c глазами Полотенчика. Они краснеют на солнце
#adidas
Ламела закинул изящную рабону «Арсеналу». Это третий такой его гол в карьере
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#Эрик Ламела
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Канье Уэст выпускает новые кроссовки-хинкали (что?) Это Yeezy 451 за $200 очень-очень странной формы
#Канье Уэст
Три полоски adidas начинались с двух бутылок виски. И стали легендой везде – от русских дворов до Беверли-Хиллз
#одежда
В 2003-м японцы сыграли в футбол на рекламном щите! Это adidas показал, что можно играть и вертикально
#Футбол
Beyonce и adidas выпустят коллекцию спортивной одежды
#adidas
Шум вокруг adidas и новой формы России. Говорят, и игроки, и РФС недовольны
#Россия