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Beyonce и adidas выпустят коллекцию спортивной одежды
09 декабря 2019, 17:23
Певица Beyonce в инстаграме анонсировала коллаборацию с adidas. Называется IVY PARK, выход – 18 января. Что будет внутри, пока неизвестно, но первые фото радуют.
У Beyonce уже была коллекция Ivy Park: в 2016-м она выпускала коллаб с магазином Topshop и позднее выкупила права на название. О сотрудничестве с adidas Beyonce объявила в апреле 2019-го. Название объясняется просто: Ivy в честь второго имени дочери Блю Иви Картер, а Park – в честь Parkwood Park в Хьюстоне, где Beyonce занималась спортом.
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