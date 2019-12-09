Beyonce и adidas выпустят коллекцию спортивной одежды

У Beyonce уже была коллекция Ivy Park: в 2016-м она выпускала коллаб с магазином Topshop и позднее выкупила права на название. О сотрудничестве с adidas Beyonce объявила в апреле 2019-го. Название объясняется просто: Ivy в честь второго имени дочери Блю Иви Картер, а Park – в честь Parkwood Park в Хьюстоне, где Beyonce занималась спортом.