adidas
одежда
Beyonce
Поделиться:
Комментарии:
0
#adidas #одежда #Beyonce

Beyonce и adidas выпустят коллекцию спортивной одежды

09 декабря 2019, 17:23

Певица Beyonce в инстаграме анонсировала коллаборацию с adidas. Называется IVY PARK, выход – 18 января. Что будет внутри, пока неизвестно, но первые фото радуют. 

 

У Beyonce уже была коллекция Ivy Park: в 2016-м она выпускала коллаб с магазином Topshop и позднее выкупила права на название. О сотрудничестве с adidas Beyonce объявила в апреле 2019-го. Название объясняется просто: Ivy в честь второго имени дочери Блю Иви Картер, а Park – в честь Parkwood Park в Хьюстоне, где Beyonce занималась спортом. 

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: инстаграм Beyonce
Спорт, стиль, мода
Уэстбрук выпустил коллекцию одежды − под стиль Южной Калифорнии
Новую форму «Ювентуса» разрабатывал скейт-бренд. Такое сотрудничество – слияние футбола и моды
9-летняя девочка вдохновила Карри на новую модель обуви. Она стала дизайнером
Вино, путешествия, мода и минимум мыслей о карьере – это советы Квальяреллы, как быть суперфорвардом в 36
Айсултан снял рекламу для Nike – 75 секунд стиля про любительский баскетбол
Неймар – маньяк причесок: носит любые стрижки, запрещает трогать волосы, платит одному стилисту 2000 евро в месяц
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#adidas
#одежда
#Beyonce