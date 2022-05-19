Adidas и Gucci сделали зонт, который не спасает от дождя – за $1300

Один из заметных предметов коллекции – зонт c трилистниками. В описании Gucci написано, что ручка зонта сделана из березы – и самое главное – он может протекать: «Обратите внимание, что этот предмет не является водонепроницаемым и предназначен для защиты от солнца или декоративного использования».

Из-за сочетания с ценой (1300 долларов) этот зонт стал обсуждаемой вещью. Особенно – в Китае, где в местной соцсети Weibo, где хештег с зонтом собрал за неделю больше 140 миллионов просмотров.

В комментариях разных соцсетей люди удивляются, что зонт за такую цену не выполняет главную функцию.

☔️ «Дождь все равно вас намочит…И если я спрошу, в чем смысл, то вы ответите, что я у меня просто нет денег».

☔️ «Лучше меня заметят в участии финансовой пирамиды, чем с зонтом за $1300, который не защищает от дождя».

☔️ «Еще один признак надвигающегося краха капитализма».