Adidas и Gucci сделали зонт, который не спасает от дождя – за $1300
Седьмого июня adidas и Gucci выпустят совместный коллаб: брюки, тренировочные костюмы, перчатки, обувь, панамки, сумки и другие аксессуары. Полную коллекцию можно посмотреть здесь.
Один из заметных предметов коллекции – зонт c трилистниками. В описании Gucci написано, что ручка зонта сделана из березы – и самое главное – он может протекать: «Обратите внимание, что этот предмет не является водонепроницаемым и предназначен для защиты от солнца или декоративного использования».
Из-за сочетания с ценой (1300 долларов) этот зонт стал обсуждаемой вещью. Особенно – в Китае, где в местной соцсети Weibo, где хештег с зонтом собрал за неделю больше 140 миллионов просмотров.
В комментариях разных соцсетей люди удивляются, что зонт за такую цену не выполняет главную функцию.
☔️ «Дождь все равно вас намочит…И если я спрошу, в чем смысл, то вы ответите, что я у меня просто нет денег».
☔️ «Лучше меня заметят в участии финансовой пирамиды, чем с зонтом за $1300, который не защищает от дождя».
☔️ «Еще один признак надвигающегося краха капитализма».
Но другие комментаторы уточняют – вообще-то это не зонт (umbrella), а зонтик (parasol), который как раз и предназначен для защиты от солнца.
Так что тут проблема больше в нейминге зонта.